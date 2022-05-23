العاصفة الترابية تحجب مطاراً ايرانياً عن النجف وتدفع برحلة هندية إلى البصرة

شفق نيوز/ تسببت العواصف الترابية التي تضرب العراق منذ فجر اليوم الاثنين، بإلغاء مطار ايراني لجميع الرحلات الجوية بين طهران والنجف، فيما اضطرت رحلة جوية هندية الى الهبوط في مطار البصرة الدولي بدلاً من بغداد.

وقال مدير عام مطار الإمام الخميني الدولي في ايران: إنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية اليوم من طهران إلى النجف والعكس حتى إشعار آخر بسبب ضعف الرؤية وزيادة مؤشر تلوث الهواء وكتل الغبار.

كما أدت العواصف الترابية الى هبوط رحلة "دلهي – بغداد" في مطار البصرة أقصى جنوبي العراق، بسبب كثافة العاصفة الترابية في اجواء العاصمة.

واصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، تنويهاً الى المسافرين باغلاق المطار بعد أن بلغ مدى الرؤية 400م.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق جميع مطارات البلاد بدءا من فجر اليوم الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة.

وتحذر السلطات العراقية المواطنين من الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة، تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بمرض (الربو) لصعوبة التنفس، كما أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، فضلا عن تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية، المقررة الأثنين إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء).

من جانبها قالت هيئة الانواء الجوية العراقية إن موجة الغبار ستبدأ بالزوال ابتداء من مساء اليوم الاثنين لتنتهي تدريجيا غدا الثلاثاء.