العاصفة الترابية تتسبّب بـ39 حالة اختناق في كركوك

شفق نيوز– كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، مساء الجمعة، ارتفاع حالات الاختناق الناجمة عن العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة إلى 39 حالة، من بينها 9 أطفال.

وقال مسؤول إعلام صحة كركوك سامان يابه، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفيات والمراكز الصحية في كركوك استقبلت حتى الآن 39 حالة اختناق بينها 9 أطفال"، مشيراً إلى أن "الأعداد لا تزال مرشحة للزيادة مع استمرار تأثير العاصفة الترابية".

وأضاف ان "الملاكات الطبية والصحية وفرق الإسعاف في حالة استنفار كامل لتقديم الخدمات اللازمة للمصابين"، داعياً المواطنين، ولا سيما كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي، إلى "التزام منازلهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لحين تحسن الأجواء".

وضربت عاصفة ترابية، اليوم الجمعة، مناطق الشمال والغرب العراقي ووصلت العاصمة بغداد ومناطق أخرى في الوسط والجنوب.