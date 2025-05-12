العاصفة الترابية تتسبب بـ27 حالة اختناق في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الأنبار، يوم الإثنين، عن تسجيل 27 حالة اختناق في أقضية غرب المحافظة، نتيجة العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت عدداً من المناطق فيها.

وقالت مدير إعلام الدائرة، محمد القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "الحالات توزعت على النحو الآتي: حالتان في مستشفى حديثة العام، و6 حالات في مستشفى راوة العام، و15 حالة في مستشفى عانة العام، إضافة إلى 4 حالات في مستشفى القائم العام".

وأضاف أن "جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة، وكانت معظمها بدرجات اختناق بسيطة إلى متوسطة، وقد تم التعامل معها وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة".

وشدد على أن "الدائرة مستمرة بمتابعتها للموقف بالتنسيق مع المؤسسات الصحية في عموم المحافظة"، مؤكدا "جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ لضمان سلامة المواطنين".