الظلام يخيم على محافظة عراقية بسبب توقف خطوط الكهرباء الإيرانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بتوقف خطوط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى المحافظة، منذ ساعات عدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خطوط الكهرباء الإيرانية المجهزة لمحافظة ديالى توقفت منذ ساعات عدة، كما أن ساعات التجهيز في المحافظة تراجعت هي الأخرى".

وأشار إلى أن "خطوط الكهرباء الإيرانية (ميرساد، وسريبل زهاب) توقفت عن العمل من المصدر منذ ساعات دون معرفة الأسباب".

وأضاف أن "توقف الخطوط أدى إلى تراجع ساعات التجهيز في معظم مناطق محافظة ديالى، لاسيما في ظل وجود صيانة تشغيلية على محطة الشبكات الرئيسية 400KVA".