الظلام يخيم على ثلاث محافظات جنوبية وإعلان "النفير العام"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بأن خللاً فنياً أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة بالإضافة إلى البصرة وميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخلل حصل في محطة الشعيبة الكهربائية بمحافظة البصرة وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظتيّ ذي قار وميسان أيضاً".

وأشار إلى أن "وزارة الكهرباء اعلنت النفير العام لكوادرها كافة من اجل اعادة التيار الكهربائي لمحافظات ذي قار والبصرة وميسان".

ومع كل صيف تحدث انقطاعات في التيار الكهربائي جراء خلل في محطات توليد الطاقة، أو بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني، ما يولد استياءً شعبياً في المحافظات الجنوبية وعموماً البلاد.