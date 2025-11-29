"الظاهرة الشبحية".. موقع مختص يكشف سر طائرة صحراء الوركاء

شفق نيوز- المثنى

أصدرت صفحة "تلسكوب العراق" المعنية بالرصد الفلكي، يوم السبت، توضيحاً بشأن ما أظهرته صورة الأقمار الصناعية لمكوث طائرة مدنية في صحراء الوركاء بمحافظة المثنى، والتي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وذكرت الصفحة في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "هذه الطائرة الغريبة والتي ظهرت في صور Google Earth وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، موقع الطائرة قرب الوركاء في صحراء السماوة، وبعد التدقيق في صور الأقمار الصناعية من مواقع متعددة مثل ArcGIS و Bing Maps و Zoom Earth تبين أن الطائرة لا تظهر إلا في لقطة واحدة فقط ولا تظهر في الصور اللاحقة ولا السابقة ولا تظهر في أي مصدر آخر غير صورة واحدة من Google Earth".

وأوضحت أن "هذا يعني ببساطة أن ما ظهر في الصورة ليس طائرة واقفة على الأرض بل هو ما يعرف بظاهرة الطائرة الشبحية".

وشرحت الصفحة أنه "أحياناً تلتقط الأقمار الصناعية طائرة عابرة في الجو أثناء مرورها فوق المنطقة وتظهر في الصورة وكأنها على الأرض، لأن القمر الصناعي يصور لقطة ثابتة في جزء من الثانية، ومجرد تغير الصورة في التحديث التالي يجعل الطائرة تختفي تماماً، وهذا الأمر شائع وتوجد آلاف الصور في مختلف دول العالم مثل هذه الحالة".

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية طائرة مدنية متوقفة في منطقة معزولة وسط صحراء قرب الوركاء بمحافظة المثنى، بلا أي منشآت أو مدرجات حولها ما أثار جدلاً واسعاً في العراق.

وأشارت تلك المنصات إلى أن الطائرة وفق صور الأقمار الصناعية، موجودة هناك منذ عام 2021، مما فتح باب التساؤلات حول كيفية وصولها إلى هذا الموقع.