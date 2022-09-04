الطيران المدني الإيراني يبدي استعدادا لتسيير 1000 رحلة جوية إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية، يوم الأحد، استعداد شركات الطيران المحلية تسيير 1000 رحلة لمطارات العراق في فترة مناسبة احياء ذكرى أربعينية الامام الحسين .

وقال مدير المنظمة محمد محمدي بخش في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية رسمية، إن 15 شركة طيران ايرانية مستعدة لتسيير الرحلات الى العراق بمناسبة الاربعينية من 6 الى 22 سبتمبر/أيلول 2022.

وأضاف أن أكثر من 120 رحلة جوية منتظمة بين ايران والعتبات المقدسة كانت قائمة وقد بلغت بالوقت الراهن الى 155 رحلة جوية قابلة للزيادة تدريجيا، وايران بدورها أعلنت الاستعداد لتسيير 1000 رحلة من 20 مطار محلي، غير أن بالعراق لاتوجد سوى وجهتين مطاري بغداد والنجف.

وأكد محمدي بخش "شركات الطيران الايرانية على استعداد لتسيير 1000 رحلة في موسم الاربعينية بشرط استيعاب المطارات في العراق".