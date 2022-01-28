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الطيران المدني العراقي يؤكد تضرر طائرة خارجة عن الخدمة بالقصف الصاروخي

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-28T08:18:21+0000
الطيران المدني العراقي يؤكد تضرر طائرة خارجة عن الخدمة بالقصف الصاروخي

شفق نيوز/ أفادت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية يوم الجمعة بتضرر طائرة خارجة عن الخدمة بالقصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.

وذكرت الشركة التابعة لسلطة الطيران المدني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار.

وأضاف البيان "ونود أن نطمئن المسافرين أن رحلاتنا المباشرة مستمرة".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بتعرض مطار بغداد الدولي، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني".

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي"، مؤكدا أن "تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ".

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