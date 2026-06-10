الطيران المدني العراقي يوضح أسباب تأخر افتتاح مطار الموصل الدولي

شفق نيوز- بغداد

كشفت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، عن التأخر في افتتاح مطار الموصل الدولي، عازية ذلك إلى أسباب عدة أبرزها عدم التعاقد مع استشاري التدقيق الإنشائي للمشروع، وتحديد الجهة المشغلة للمطار، ومتطلبات أساسية أخرى لم تُنجز بعد.

وأكدت سلطة الطيران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استمرار متابعتها لمشروع مطار الموصل الدولي من خلال الزيارات الميدانية الدورية التي تنفذها فرقها الفنية والتخصصية فضلاً عن التنسيق والتواصل المستمر مع إدارة محافظة نينوى والجهات ذات العلاقة بهدف استكمال المتطلبات اللازمة لافتتاح وتشغيل المطار وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.

وأوضحت أن عدم افتتاح المطار حتى الآن يعود إلى "عدد من المتطلبات الأساسية التي لم تُستكمل، وأبرزها عدم التعاقد مع استشاري التدقيق الإنشائي للمشروع وهو من المتطلبات الرئيسة اللازمة لاستكمال إجراءات التدقيق والاعتماد الفني".

كما لفتت إلى "عدم حسم الجهة المشغلة للمطار فضلاً عن ضرورة ضمان توفر الكوادر المؤهلة والمرخصة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي لتشغيله وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار بشكل نهائي سواء كانت وزارة النقل أو الحكومة المحلية أو أي جهة أخرى".

وأشارت سلطة الطيران المدني إلى "عدم استكمال تصاميم وإجراءات مسارات التقرب والمغادرة الخاصة بعمليات الهبوط والإقلاع والتي تُعد من المتطلبات الفنية الأساسية لضمان سلامة الحركة الجوية علماً أن محافظة نينوى تعاقدت مع شركة (RISK) لهذا الغرض".

وبينت أنها بذلت "جهوداً مكثفة من خلال المخاطبات الرسمية مع الجهات المختصة داخل العراق وخارجه ومن بينها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بتاريخي 22 كانون الثاني/ يناير 2026 و3 آيار/ مايو 2026، سعياً للحصول على الموافقات والاستثناءات اللازمة التي تسهم في تسهيل تشغيل المطار وخدمة المواطنين من الحجاج وكبار السن إلا أن تلك المساعي لم تكلل بالحصول على الموافقات المطلوبة".

وشددت سلطة الطيران على أن جميع إجراءاتها تستند إلى أحكام القانون النافذ ومتطلبات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي وأن متطلبات السلامة الجوية والطيران المدني لا يمكن تجاوزها أو الاستثناء منها لارتباطها المباشر بسلامة المسافرين والطائرات والعاملين في قطاع الطيران المدني.