الطيران المدني العراقي يعلق عمل شركة "فلاي بغداد" حتى اشعار آخر

شفق نيوز/ قررت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، تعليق عمل شركة "فلاي بغداد" حتى اشعار آخر لعدم التزامها بالضوابط المالية والقانونية.

وقالت السلطة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية (شركة فلاي بغداد) بالتزاماتها المالية والقانونية، ما حدى بتعليق رحلاتها الجوية أعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 شباط 2021 وإلى إشعار أخر، على أن تستأنف رحلاتها بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران".

وأكدت سلطة الطيران المدني بأن "عملها يسير وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها"، مشددة على "أهمية الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين".

واشارت سلطة الطيران المدني العراقي، إلى أنها تبذل الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر المواطنين عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل الخدمات.