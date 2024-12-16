الطيران المدني العراقي يعتمد شعاراً جديداً

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاثنين، عن تغيير شعارها المعتمد بآخر في خطوة وصفتها بأنها تواكب المعايير الدولية وتراعي "الهوية الوطنية".

وذكرت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تغيير الشعار يأتي كـ"خطوة تعكس التوجه الجديد للسلطة نحو التطوير والابتكار بما يواكب المعايير الدولية في قطاع الطيران المدني".

وبينت "يمثل الشعار الجديد رؤية حديثة ومستقبلية للسلطة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية كصلة وصل بين الماضي العريق والمستقبل الواعد. وسيبدأ العمل بالشعار الجديد في جميع المراسلات الرسمية والوثائق والأنظمة اعتباراً من اليوم الاثنين".

ودعت جميع الجهات ذات العلاقة لاعتماد الشعار الجديد في تعاملاتها مع السلطة لضمان التوافق والتنظيم.