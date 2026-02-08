الطيران المدني العراقي يصدر ضوابط جديدة لاستخدام "الدرون"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأحد، عن وضع ضوابط جديدة لاستخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) بهدف إلى تنظيم استخدامها بما ينسجم مع متطلبات الأمن الجوي.

وقالت سلطة الطيران في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "التعليمات والضوابط الجديدة الخاصة باستخدام الطائرات المُسيّرة (الدرون) رقم (ICAR 124) تمت المصادقة عليها من قبل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي بنكين ريكاني".

وأشارت إلى أن "هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم تشغيل واستخدام الطائرات المُسيّرة بما ينسجم مع متطلبات السلامة والأمن الجوي".

وتتضمن التعليمات والضوابط الجديدة "الجوانب المتعلقة بالدرون بما في ذلك إجراءات الترخيص وشروط التشغيل، والالتزامات القانونية، ومجالات الاستخدام المسموح بها"، وفقاً للبيان.

يُشار إلى أن الطائرات المسيرة (الدرون) على اختلاف أنواعها تخضع لموافقات الجهات الأمنية في العراق ويتطلب تسييرها اجراءات مسبقة عدة.