الطيران المدني العراقي يحقق "انجازاً" هو "الأول" من نوعه بتاريخ البلاد

شفق نيوز - بغداد

حصلت سلطة الطيران المدني العراقي على عضوية برنامج التدريب العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO – TRAINAIR PLUS)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني العراقي.

ويُعد هذا الانضمام خطوة محورية تعزز من مكانة العراق على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الطيران المدني والتدريب المتخصص، وفقا لبيان صادر عن سلطة الطيران المدني العراقي.

وبهذا الصدد قال رئيس السلطة بنكين ريكاني إن "هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود وطنية صادقة، وخطوة مهمة لترسيخ مكانة العراق في مجال الطيران المدني الدولي، بما ينسجم مع توجهاتنا نحو التطوير المستدام والالتزام بالمعايير الدولية".

من جانبه، أكد مدير معهد الطيران المدني حيدر حسن : نحن فخورون بهذا النجاح الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ العراق.

وأكد الالتزام بمواصلة تطوير قدرات المعهد والبرامج التدريبية بما يحقق تطلعات السلطة ويدعم استراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي.