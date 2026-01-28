الطيران المدني العراقي: مطار الموصل لم يُستكمل تشغيله

شفق نيوز– بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، أن تشغيل أي مطار دولي أو محلي يخضع لإجراءات فنية وقانونية متعددة، وبعد استكمالها يتم منح الترخيص اللازم لبدء عمليات التشغيل.

وقالت السلطة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إجراءات تأهيل وتشغيل مطار الموصل لم تُستكمل بعد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات متعددة الجوانب ولا يمكن الخوض بتفاصيلها لكثرة مفرداتها.

وأضافت أنه، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والإنسانية، تم تسيير رحلات داخلية خاصة بالحد الأدنى من المتطلبات الفنية، ليس لغرض احتساب ذلك كإنجاز، وإنما لخدمة أبناء محافظة نينوى ودعم إعادة إعمار مدينة الموصل.

وبيّنت أن عدد الرحلات الممنوحة منذ كانون الثاني 2026 ولغاية الآن بلغ تسع رحلات، توزعت على عدد من المطارات العراقية، لافتة إلى أن قلة الرحلات تعود لأسباب تسويقية تتعلق بالعرض والطلب، وأخرى تشغيلية مرتبطة بنوع الطائرات والمعدات الأرضية.

ويأتي حديث سلطة الطيران المدني، بعد انطلاق أول رحلة جوية دولية من مطار الموصل الدولي، قبل يومين، باتجاه المدينة المنورة، وعلى متنها 157 معتمراً من محافظة نينوى، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إعادة تشغيل المطار.

وافتتحت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطار الموصل الدولي في 16 تموز/يوليو 2025، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 630 ألف مسافر سنوياً و30 ألف طن من الشحن الجوي، ليكون حلقة وصل بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة.