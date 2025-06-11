الطيران المدني السوري ينفي عبر شفق نيوز رفع أسعار "الفيزا" للعراقيين

شفق نيوز/ نفت هيئة الطيران المدني السوري، يوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن ارتفاع أسعار تأشيرات الدخول (الفيزا) للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى سوريا، والتي تحدثت عن تجاوز سعر الفيزا حاجز الـ 250 دولاراً.

وأخبر المكتب الإعلامي للهيئة وكالة شفق نيوز، بأن "أسعار الفيزا بين العراق وسوريا ثابتة، ولم يطرأ عليها أي تغيير رسمي".

وأشار إلى أن "السعر الرسمي المعلن هو ذاته حتى الآن ويبلغ 50 دولارا".

وفي السياق، أكدت سفارة جمهورية العراق في دمشق، بأنها تواصلت مع الجهات السورية المختصة حول هذا الموضوع ولم "يتأكد لنا صحة ما تم تداوله".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت مؤخراً عن تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد، مشيرة إلى تصنيف الدول إلى مجموعات وفقاً للمعايير الدبلوماسية، مع تحديد رسوم متفاوتة لكل مجموعة.

وبحسب بيان متداولة للداخلية السورية، فقد بلغت رسوم التأشيرة للعراقيين 250 دولاراً، في حين تم إعفاء مواطني لبنان والأردن وموريتانيا وماليزيا من الرسوم.

ويأتي هذا أيضاً بعد تصريحات سابقة نُسبت إلى مدير أمن مطار دمشق الدولي، تحدث فيها عن ارتفاع في أسعار التأشيرات لبعض الدول، من بينها العراق، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، يوم أمس، أن "الرحلات الجوية بين العراق وسوريا ما تزال متوقفة حتى إشعار آخر".

يُذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد تعاوناً مستمراً على المستوى السياسي والاقتصادي، فيما يعاني قطاع النقل من تحديات فنية وأمنية تؤثر على انتظام الرحلات.