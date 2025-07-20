الطلب العدلي يشرع بتسليم 15 جثة متفحمة ممن قضوا بفاجعة الكوت

شفق نيوز - بغداد / الكوت

شرعت دائرة الطب العدلي بمستشفى الزهراء في مدينة الكوت، صباح اليوم الأحد، بتسليم الجثث المتفحمة إلى ذويها بعد اجراء تحاليل الـ DNA إثر احتراقهم داخل "الهايبر ماركت" بمدينة الكوت.

وتمكنت دائرة الطلب العدلي، من التعرف على هوية 15 جثة ممن لقوا حتفهم بحادثة حريق "الهايبر ماركت" في مدينة الكوت.

واخضعت الدائرة تلك الجثث الـ15 المجهولة الى فحص الـ(DNA) لتظهر النتائج اسماء الاشخاص الذين أخفت ملامحهم نيران الحريق.

ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء واطفال ليل الأربعاء 16 تموز/ يوليو على الخميس 17 تموز/يوليو حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت.

وتنشر وكالة شفق نيوز وثيقة متداولة لدائرة الطب العدلي بأسماء الضحايا المجهولين الذين تم تحديد هويتهم وكالاتي: