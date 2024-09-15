الطلاق يتصاعد في العراق.. أكثر من 357 ألف حالة خلال أربع سنوات

شفق نيوز/ أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الأحد، بأن حالات الطلاق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، مما يهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

وأضاف الغراوي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن عدد حالات الطلاق المسجلة في العراق خلال هذه الفترة، باستثناء إقليم كوردستان، بلغ 357,887 حالة.

ووفقاً لإحصائيات مجلس القضاء، فقد شهد عام 2021 تسجيل 73,155 حالة طلاق، بينما سجل عام 2022 ما مجموعه 68,410 حالات.

وفي عام 2023، ارتفعت الحالات إلى 71,016، في حين تم تسجيل 45,306 حالة طلاق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

وأشار الغراوي إلى أن نسبة الطلاق بين 2004 و2014 كانت مرتفعة، حيث انتهى زواج واحد من كل خمس زيجات بالطلاق، وبلغ عدد حالات الطلاق خلال هذه الفترة 516,784 من بين 2.6 مليون زواج، باستثناء إقليم كوردستان.

وأوضح الغراوي أن الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات الطلاق تشمل عدم التفاهم بين الأزواج على الصعيدين الفكري والثقافي، تدخل الأهل والأصدقاء، تزايد المشاكل الأسرية والعنف الأسري، ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضعف الوعي الديني، والمشاكل الاقتصادية.

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بإجراء تعديلات هامة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة بعض الأسباب المؤدية إلى زيادة حالات الطلاق. كما دعا إلى إطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيره على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية بمشاركة جميع الفعاليات لتحديد الأسباب ومعالجتها.