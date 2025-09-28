الطقس يحمل "بشارة" للعراقيين يوم الأربعاء المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستنخفض في عموم مدن البلاد بدءاً من مطلع الشهر المقبل.

وقال قسم التنبؤ في تحديث اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الأول من الشهر المقبل، من المتوقع أن ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي سيطرت على أجواء البلاد خلال الأيام الماضية".

وأضاف أن "درجات الحرارة ستسجل انخفاضاً متفاوتاً في عموم المدن وتسود أجواء خريفية معتدلة خلال ساعات النهار، تميل إلى البرودة النسبية ليلاً، لاسيما في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية"، موضحاً أن انخفاض الحرارة سيرافقه "غباراً خفيفاً إلى متوسط الشدة يسود أجواء بعض مدن وسط وشمال البلاد".

وكانت الهيئة أعلنت، مساء الجمعة الماضي، ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت مع بداية الأسبوع (الجاري)، يعقبه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز وقتها، أن "تحديثات خرائط الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي تشير إلى أن البلاد ستتأثر مع مطلع الأسبوع بامتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا، يؤدي إلى ارتفاع طفيف تدريجي بدرجات الحرارة".

وبحسب بيان الهيئة، فإن "ذروة هذا الارتفاع تبلغ منتصف الأسبوع، حيث تُسجَّل قيم أعلى من معدلاتها العامة بعدة درجات، وتتجاوز حاجز الأربعين مئوية بقليل في بعض مدن الوسط والجنوب".

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن "درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء 1-10، مع اندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من الشمال الغربي، لتتراجع شدة الحرارة وتقترب القيم من معدلاتها الطبيعية".

ومع نهاية الأسبوع تسود أجواء أكثر اعتدالاً نهاراً في المناطق الشمالية والغربية وفق البيان، فيما تبقى دافئة نسبياً إلى معتدلة في الوسط والجنوب، مع ملامح اعتدال يميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر.