الطقس.. موجة أمطار جديدة تجتاح العراق وتذبذب متوقع في درجات الحرارة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، تساقط الأمطار في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستكون متذبذبة في الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "منخفضات ممطرة عبرت فوق أجواء البلاد، حيث أن الأمطار ستكون متواجدة بعد غد (يوم الاثنين)، بسببها"، مبيناً أن "هذه المنخفضات هي متوسط الفعالية ويبدأ تأثيرها تحديداً في المناطق الشمالية والأقسام الشرقية في ديالى وشرق واسط، بينما يضعف في باقي المحافظات".

وأضاف، أن "المنخفضات الممطرة ستعود إلى العراق تباعاً، حيث سيكون اليوم الأول لها الجمعة المقبل في بعض المحافظات مسببة أمطار مختلفة الشدة"، مرجحاً في الوقت نفسه "وصول منخفض ممطر آخر قد يكون عالي الفعالية يوم الأثنين من الأسبوع المقبل".

وبشأن درجات الحرارة، أشار الزيادي، إلى أن "هناك انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة يوم غد الأحد، بنحو درجتين مئويتين خصوصاً في ساعات الفجر"، مبيناً أن "درجات الحرارة تعاود الارتفاع منتصف الأسبوع وتبقى متذبذبة في مستوياتها".

وفي وقت سابق من اليوم، توقعت هيئة الأنواء الجوية عبر بيانها اليومي، هطول أمطار رعدية خلال الأسبوع الحالي، فيما أكدت وجود تباين في درجات الحرارة ببعض المحافظات.