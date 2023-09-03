الطقس الحار يعود ضيفا على العراقيين ثلاثة أيام

شفق نيوز/ توقع راصدان جويان عراقيان، يوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة في عموم مدن البلاد خلال الأيام المقبلة لتعاود الانخفاض نهاية الأسبوع، فيما أشار أحدهما إلى أن 19 يوماً تفصل العراقيين عن فصل الخريف.

وقال الراصد الجوي صادق عطيه، في منشور له على موقع فيسبوك، "ارتفاع متوقع بدرجات الحرارة في عموم مدن البلاد خلال هذا الاسبوع، وتعود للانخفاض نهاية الإسبوع، مع استمرار الأجواء الحارة بعدها خلال النهار والاعتدال ليلا".

وأشار إلى أن "الرياح تستمر شمالية غربية في كافة المدن، مع فترات من التقلبات في ميسان والبصرة وتحولها جنوبية شرقية ورطوبة مرهقة على فترات هذا الاسبوع".

من جانبه قال الراصد واثق السلامي، في بيان تحديثات حالة الطقس، إن "أجواء حارة نسبيا خلال الـ3 أيام المقبلة مع تراجع نشاط الرياح وتحولها احيانا الى جنوبية شرقية في البصرة وميسان والأجزاء الغربية مع ارتفاع معدلات الرطوبة قليلا".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها نهار غد الاثنين في دهوك 37، الموصل 40 ، اربيل 39، السليمانية 37، كركوك 41، صلاح الدين 42، ديالى 43، الرمادي 41، بغداد 43، بابل 44، النجف 43، الديوانية 44، واسط 44، السماوة 43، ميسان 45، ذي قار 44، البصرة 46".

وبين السلامي، أن موجات الحرارة انتهت بشكل رسمي في العراق ودرجات الحرارة متذبذبة بين ارتفاع وانخفاض، مشيرا الى ان 19 يوما تفصلنا عن دخول فصل الخريف فلكيا، ولازلنا مستبشرين بموسم خريف ممطر بكافة أنحاء البلاد.