الطفل حسن وخاتم السيستاني.. ما الحقيقة؟

شفق نيوز/ أثار استقبال المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، لعدد من الجرحى اللبنانيين المصابين بـ"البيجر"، ومن بينهم طفل فقد عينيه بتلك التفجيرات، جدلا، بعد أن تم تصوير الطفل وهو يرتدي خاتما أهدي له خلال اللقاء، وتم الترويج أنه "هدية من السيستاني".

مصادر كشفت لوكالة شفق نيوز، أن "الخاتم الذي أهدي للطفل حسن، لم يكن خاصا من السيستاني، بل هو خاتم يهدى من مكتبه لكل من يلتقي المرجع".

وأضاف أن "الطفل قدم مع عائلته بصفة زائر للسيستاني، والخاتم لم يمنح له بحالة خاصة، بل هي حالة عامة".

وكانت وسائل إعلام عراقية وعربية، تداولت خبر إهداء خاتم من السيستاني للطفل حسن، و روجت الخبر بأنه حالة خاصة، وتم تصوير الطفل بعد خروجه من اللقاء وهو يرتدي الخاتم.