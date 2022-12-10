"الطريق المحرم" يشلّ الحياة في اطراف صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم السبت، عن خطر كبير يحدق بسكان مناطق شمالي المحافظة ويشل حياة المزارعين، داعيا الى معالجات سريعة لحماية أرواح المدنيين.

وقال مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي، محمد زيدان، لوكالة شفق نيوز، ان "طريقاً بطول 4 كم تقريبا يربط ناحية الزوية بمنطقة المسحك شمالي بيجي، ما زال مفخخا ويعج بالألغام التي شلت الحياة في تلك المناطق وخلفت حوادث مميتة".

وبين أن "الطريق فخخه عناصر داعش ويمتد من ضفاف نهر دجلة وصولا الى جبال مكحول الساخنة وهو طريق عام كان يسلكه المواطنون والمزارعون ورعاة الاغنام الا انه اصبح محرما منذ سنوات بسبب الالغام والعبوات الناسفة التي لم ترفع حتى الآن".

واكد زيدان "تسجيل الكثير من الحوادث على الطريق راح ضحيتها نحو 12 شخصا بينهم مدير مكافحة متفجرات صلاح الدين قبل سنوات واصابات كثيرة بسبب جهل المارة باماكن عبوات الموت التي ما زالت خطر يشل الحياة ويهدد بحصاد ارواح المواطنين".

ويؤكد مسؤولون محليون ان نحو 60% من مناطق قضاء بيجي المحررة من داعش منذ عام 2016 ما زالت تعج بالألغام والمخلفات الحربية التي تركها تنظيم داعش وهي قنابل موت موقوتة تحصد بين الحين والآخر أرواح المدنيين الأبرياء.