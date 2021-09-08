الطرد والسجن بحق منتسب أمن باع قطعة أثرية في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاربعاء، بصدور حكم قضائي بالطرد من الخدمة والسجن والغرامة بحق منتسب أمن باع قطعة أثرية في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة قوى الامن الداخلي في محافظة نينوى اصدرت، اليوم، حكماً قضائياً بالسجن لمدة 6 اعوام مع الطرد من الخدمة، بالاضافة الى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي بحق منتسب في قيادة شرطة نينوى بتهمة بيع قطعة أثرية".

وبين المصدر، أن "هذه القطعة الاثرية يعود عمرهاً لأكثر من الفي عام"، موضحاً أن "التحقيق في هذه القضية مستمر منذ عدة اشهر".

يذكر أن الاثار في محافظة نينوى قد تعرضت الى النهب والسرقة والتدمير ابان اجتياح تنظيم "داعش" لمناطق المحافظة ومدن أخرى تُقدر بثلثي مساحة البلاد عام 2014.