"الطحين والدراسات العليا" يحركان تظاهرتين جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، تظاهرتين في مدينة الناصرية مركز المحافظة، إحداها ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في المحافظة، أن العشرات من موظفي مديرية تربية ذي قار نظموا، اليوم، تظاهرة أمام مبنى المديرية للمطالبة بالسماح لهم بإكمال الدراسات العليا، مع منحهم كتب عدم الممانعة، لافتاً إلى أن المحتجين رفعوا شعارات أبرزها (حق إكمال الدراسات من محسوبياتكم).

وعلى الصعيد، أشار مراسلنا إلى أن العشرات نظموا، اليوم أيضاً، تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وخاصة مادة الطحين، فضلاً عن المطالبة بإطلاق الحصة التموينية معتبرين قطعها "جريمة كبيرة بحق الإنسانية ".

وشهدت اسعار الطحين ارتفاعاً مفاجئاً في عموم العراق ، إذ تجاوز سعر الكيس الواحد مبلغ 45 الف دينار عراقي بعد أن كان 28 الف دينار، لينتج عنها ارتفاعاً باسعار "الخبز والصمون" والتي تعد القوت الرئيسي للمواطن العراقي.