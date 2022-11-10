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الطب العدلي يوجه نداءً إلى الأهالي بشأن ضحايا حادثة الوزيرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-10T19:05:41+0000
الطب العدلي يوجه نداءً إلى الأهالي بشأن ضحايا حادثة الوزيرية

شفق نيوز / وجهت دائرة الطب العدلي، التابعة لوزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، نداءً إلى ذوي ضحايا حادثة حريق وانهيار مبنى في منطقة الوزيرية ضمن العاصمة بغداد.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نرجو من ذوي ضحايا حادث حريق الوزيرية كافة، مراجعة دائرة الطب العدلي ليومي غد وبعد غد من الساعة ١٠ صباحا ولغاية ١٢ ظهراً، لجمع المعلومات وعينات الدم لغرض إجراء عملية المطابقة وتسليم الحالات إلى ذويها".

إلى ذلك، أبلغ ذوو ضحايا حادثة الوزيرية، الوكالة، بـ"وجود ما لا يقل عن سبع جثث ما تزال عالقة تحت أنقاض المبنى" الذي تعرض لانهيار جراء استمرار اشتعال النيران داخله لساعات طوال قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماده.

وتواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني، منذ مساء الأحد الماضي، عمليات البحث عن مفقودين جراء الحريق الكبير الذي شهدته منطقة الوزيرية، الذي سيطرت عليه في ساعة متأخرة من ليل الأحد.

ووقع الحريق في حوالي الساعة 12 (بتوقيت بغداد) من ظهر يوم الأحد، بينما سيطرت فرق الإطفاء عليه بعد العاشرة من مساء اليوم، بعد استنفار كبير شهد مشاركة 50 فرقة إطفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، انتشال أربع جثث من داخل بناية الوزيرية المحترقة وسط العاصمة بغداد.

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