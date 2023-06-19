الطب العدلي يعلن مطابقة 39 رفات من ضحايا المكون الايزيدي في سنجار

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، عن مطابقة 39 رفات من ضحايا المكون الايزيدي في سنجار والذين قضوا على يد تنظيم داعش.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم اكمال عملية المطابقة للوجبة الخامسة من القبور المفردة الخاصة بالمكون الايزيدي في سنجار والتي تم رفعها من قبل قسم الطب العدلي في محافظة نينوى استنادا لقرارات السلطة القضائية والبالغ عددها 39 رفات".

وتابعت ان "دائرة الطب العدلي في بغداد قامت بإكمال الإجراءات القانونية كافة المتعلقة بإصدار شهادات الوفاة من المحاكم المختصة في قضاء سنجار".

ودعت الدائرة ذوو الضحايا الى "ضرورة مراجعة قسم الطب العدلي في محافظة نينوى يوم الثلاثاء ( 20/6/2023 ) في تمام الساعة السابعة صباحا لغرض استلام جثامين مفقوديهم الموجودة في القائمة ادناه"، مشددة على ضرورة "جلب المستمسكات الرسمية معهم وكذلك جلب نعوش لاتمام عملية استلام الرفات".

وأعلنت دائرة الطب العدلي التابعة الى وزارة الصحة العراقية، في شهر تشرين الاول 2022، أنها سلمت الحكومة المحلية بنينوى 16 رفات من المفقودين الايزيديين في سنجار.

وقالت في بيان، "جرى تسليم رفات 16 شهيداً من مفقودي سنجار من المكون الايزيدي (فتح القبور) في محافظة نينوى / قسم الطب العدلي وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسليم الشهداء لذويهم".

يذكر ان عدد المقابر الجماعية التي تضم ايزيديين يبلغ أكثر من ثمانين مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من قضاء سنجار، حيث أقدم تنظيم داعش على قتل واختطاف الالاف من الايزيديين اثناء اجتياحه مناطق سنجار عام 2014.