الطب العدلي يعلن حصيلة غير مسبوقة لوفيات حوادث المرور

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب العدلي، يوم الأربعاء، تسجيل وفيات غير مسبوقة جراء حوادث المرور بلغت 99 حالة مقارنة بالأشهر الماضية، دون الإشارة إلى الشهر الذي تم تسجيل تلك الوفيات فيه.

وقال زيد علي عباس مدير عام الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفق الاحصاءات الصحية، تم تسجيل 99 حالة وفاة، بينها 87 حالة لرجال، و12 حالة أخرى لنساء، والواردة من الجهات التحقيقية والقضائية توزعت بين حوادث انقلاب عجلة، وحوادث سير واصطدام".

وأضاف أن "اصابات حوادث المرور ذات خطورة كبيرة وتضاهي عمليات القتل الاخرى اذا انها افة تشكل هاجسا وقلقا لجميع افراد المجتمع".