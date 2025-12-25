الطب العدلي يسلم رفات 70 شخصاً من ضحايا مجزرة بادوش

شفق نيوز- نينوى

أعلنت دائرة الطب العدلي، يوم الخميس، تسليم رفات 70 شخصاً من ضحايا مجزرة بادوش إلى ذويهم في محافظة نينوى.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة الطب العدلي وبالشراكة مع مؤسسة الشهداء/ دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، سلمت رفات 70 شخصا من ضحايا مجزرة بادوش الذين اغتالهم داعش أبان سيطرتها على نينوى".

وأضافت أنه "جرى التسليم خلال مراسم خاصة واجراءات مبسطة حيث تم الانتقال إلى محل سكن ذويهم كلٍ حسب محافظته بينما تم تسليم شهداء محافظة بغداد في مقر دائرة الطب العدلي ببغداد".

وأكد المدير العام للدائرة زيد علي عباس، على "استمرار العمل وتكثيف الجهود لإنهاء هذا الملف رغم التعقيدات الفنية المحيطة به وتلف معظم العينات العظمية نتيجة تعرضها لظروف بيئية قاسية".

من جانبها أكدت ياسمين منذر مديرة قسم المقابر الجماعية، أن "هذه المطابقات هي الوجبة الخامسة في ملف ضحايا بادوش وبهذا يصل عدد المطابقات 241 من أصل 605 رفات مستخرجة".

يشار إلى أن هذه المجزرة وقعت في شهر حزيران من عام 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل و سجن بادوش في ناحية بادوش شمال المدينة، وراح ضحيتها أكثر من 670 شخصا قتلوا على خلفيات طائفية.