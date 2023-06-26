الطب العدلي يسلم رفات 39 ايزيدي إلى ذويها في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب العدلي، يوم الإثنين، تسليم 39 حالة من رفات المكون الايزيدي إلى ذويهم بعد مطابقتها مختبريا.

وذكر بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً من قسم المقابر الجماعية التابع للدائرة قام بتسليم مايقارب 39 حالة من رفات المكون الايزيدي الذين اغتالتهم عصابات داعش الارهابي الى ذويهم في قسم الطبابة العدلية لمحافظة نينوى".

واكدت الدكتورة شهد عارف حامد السلطان مديرة القسم بحسب البيان ان "تسليم الرفات جاءت بعد مطابقتها مختبريا واجراء عملية فحص الحمض النووي الـ ( DNA) مع ذويهم في قسم المقابر الجماعية لدائرة الطب العدلي".

وأشارت الى "تسليم اجراءات شهادات الوفاة مع كل حالة بعد إكمال كافة البيانات المطلوبة".

ويوم الإثنين، 19 حزيران 2023، أعلنت دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة العراقية، عن مطابقة 39 رفات من ضحايا المكون الايزيدي في سنجار والذين قضوا على يد تنظيم داعش.

يذكر ان عدد المقابر الجماعية التي تضم ايزيديين يبلغ أكثر من ثمانين مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من قضاء سنجار، حيث أقدم تنظيم داعش على قتل واختطاف الالاف من الايزيديين اثناء اجتياحه مناطق سنجار عام 2014.