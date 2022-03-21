الطب العدلي في نينوى يؤكد ما انفردت به شفق نيوز: 100 جثة لنساء وأطفال ودواعش في المقبرة الجماعية

شفق نيوز/ أكد مدير دائرة الطب العدلي في نينوى، حسن واثق، يوم الاثنين، ان المقبرة الجماعية التي عُثر عليها مطلع الأسبوع الجاري، تضم 100 جثة، تأكيداً لما انفردت به وكالة شفق نيوز.

وقال واثق لوكالة شفق نيوز، إن "100 جثة تم انتشالها من المقبرة الجماعية التي عثر عليها في الجانب الايمن لمدينة الموصل، بينها جثث لنساء واطفال صغار في العمر، وكذلك جثث لعناصر تنظيم داعش".

وبين ان "هناك العديد من المقابر الجماعية المنتشرة في عموم محافظة نينوى سيتم فتحها في الفترة المقبلة"، مشيرا الى ان "عدد الجثث التي تم بانتشالها منذ تحرير الموصل وحتى اليوم يقدر بالآلاف".

ووصف ملف المقابر الجماعية بأنه "شائك"، مضيفاً "نحن نعمل اليوم على انهاء ملف مقبرة سجن بادوش الجماعية، ونستعد للمرحلة الثانية من عملية فتح هذه المقبرة بعد اكمال المرحلة الاولى".

ويوم أمس الأول السبت، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن وحدة من الدفاع المدني والطبابة العدلية مع فريق أمني مشترك، باشرت بفتح مقبرة جماعية لجثث مجهولة الهوية في حي النجار بالجانب الايمن في مدينة الموصل.

وقال ان هذه المقبرة من المقابر الجماعية التي تعود الى فترة معارك التحرير ولا احد يعلم لمن تعود الجثث الموجودة فيها فيما إذا كانت لمدنيين لقوا حتفهم في المعارك ام عناصر داعش، مضيفا أن الفريق المختص انتشل 10 جثث كانت مدفونة في هذه المقبرة.

ويوم أمس الأحد، أفاد مصدر أمني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، بالعثور على 100 جثة مجهولة الهوية في المقبرة الجماعية بالجانب الايمن من مدينة الموصل.

يذكر أن حدائق الجانب الايمن والأراضي الفارغة في مدينة الموصل اصبحت مقابر اثناء معارك التحرير ودفن الاهالي مئات الضحايا فيها داخل الأحياء السكنية وداخل الحدائق المنزلية ونقلوا جثامين الشهداء بعد التحرير وعودة الحياة، لكن هذه المقبرة بقيت حتى يومنا هذا لتباشر الفرق المختصة بفتحها ونقل الجثث وتسليمها لدائرة الطب العدلي.