الطب العدلي العراقي يستقبل نحو 800 جثة خلال شهر واحد

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة العراقية، يوم السبت، ان الدائرة استقبلت نحو 800 جثة خلال شهر آب الماضي.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور زيد علي عباس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الوفيات خلال الشهر الماضي وصل الى اكثر من (799) جثة والواردة من الجهات التحقيقية ومراكز الشرطة بينها ما يقارب 67% ذكور و 33% اناث".

من جانبه اوضح الدكتور محمد رعد مدير قسم فحص الاموات ان "هذه الاعداد توزعت بواقع ( 536 )جثة من الذكور و 263 جثة من الاناث".

واشار الى ان "مجمل هذه القضايا كانت نتيجة عن تسجيل 80 قضية لحوادث المرور و ( 42 ) حالة وفاة لحوادث الحروق و ( 34 ) حالة متأثر بالاطلاقات النارية فيما تم تسجيل ( 43 ) حالة وفاة لعمليات الصعق الكهربائي".

ولفت الى "تشريح ( 25 ) جثة من العرب والاجانب كما تم تسجيل حالات امراض وحوادث متفرقة اخرى".

وبين ان "العمل فيه يكون على مدار الساعة بطاقم من الكوادر الطبية والصحية ذو كفاءة متميزة بغية الوصول الى تحقيق افضل النتائج".