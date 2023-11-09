الطائر الأخضر العراقي ينفذ قرابة 1400 رحلة جوية خلال شهر واحد

شفق نيوز/ كشفت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن معدلات الرحلات التي نفذها الناقل الوطني خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي وصلت الى قرابة 1400 رحلة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان الطائر الأخضر سجل زيادة هي الأعلى مقارنة مع الأشهر السابقة من العام الحالي، حيث وصلت الى 1،382 رحلة مباشرة تنقل من خلالها 197،072 مسافرا لمختلف الوجهات داخليا وخارجيا.

وأوضح بيان الوزارة، ان نسب الإمتلاء لجميع القطاعات التي يخدمها الطائر الأخضر، ارتفعت هي ايضا الى 100%‎، معللا ذلك بالخطط المدروسة التي يشرف عليها معالي الوزير بصورة مباشرة.

وأفاد البيان نقلاً عن مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم عاجل، قوله: بأن تلك الخطط تتمحور حول تنشيط عمل الأسطول الجوي وتطويره في الوقت نفسه، إضافة الى تحسين الخدمات وتنوع الوجهات التي تستهدف زيادة أوسع للرحلات الجوية خلال الفترة القادمة من خلال الإضافات المهمة التي تضمنتها خطة العمل من إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة كخطي المانيا والدنمارك وكذلك العمل على إفتتاح وجهات جديدة إقليمية ودولية.