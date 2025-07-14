"الطائر الأخضر" العراقي يستأنف رحلاته إلى إيران غداً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، استئناف رحلات الخطوط الجوية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، بعد توقف مؤقت فرضته الأوضاع الأمنية الإقليمية خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء بعد توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والتنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، واستناداً إلى استقرار الأوضاع بما يسمح بعودة حركة النقل الجوي بشكل تدريجي وآمن.

وذكر البيان، نقلاً عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم عاجل، أن الرحلات في المرحلة الأولى ستنطلق بواقع أربع رحلات أسبوعياً، رحلتان من مطار بغداد الدولي يومي الثلاثاء والسبت، ورحلتان من مطار النجف الدولي يومي الأربعاء والأحد الى مطار طهران.

وأشار البيان إلى رفع عدد الرحلات الجوية اليومية إلى مختلف الوجهات لتصل إلى أكثر من 40 رحلة يومياً، ضمن خطة توسع مدروسة ستشمل زيادة عدد الرحلات إلى عدد من الوجهات بالتزامن مع الزيارة الأربعينية أبرزها باكستان، إيران، تركيا، البحرين، ولبنان، مؤكداً التزام الخطوط الجوية بتوفير خدمات مريحة وآمنة تواكب تطلعات المواطنين.