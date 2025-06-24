"الطائر الأخضر" العراقي يستأنف تحليقه غداً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، استئناف جدول رحلاتها المنتظمة إلى مختلف الوجهات التي يخدمها الناقل الوطني عبر مطاري بغداد والبصرة الدوليين، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بعد انتفاء الخطورة الأمنية للطيران.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذا القرار جاء بعد انتفاء الخطورة الأمنية للطيران وعودة الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، حيث سبقه تنفيذ نحو 90 رحلة جوية انطلقت من مطار البصرة الدولي إلى عدة دول ونجحت الشركة في إعادة أكثر من 24,900 مسافر عراقي كانوا عالقين في الخارج نتيجة الظروف الطارئة التي مرت بها المنطقة.

وأضاف البيان، أن هذه المهام أُنجزت بكفاءة وضمن ممرات جوية آمنة، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني ووزارة الخارجية والجهات المختصة.

ولفت إلى أن استئناف الرحلات سيتم تدريجياً ووفق جدول تصاعدي ليشمل قريباً معظم القطاعات التي تغطيها الخطوط الجوية العراقية وعبر المطارات المحلية الأخرى، وبما يضمن الاستجابة لاحتياجات المسافرين العراقيين ودعم النشاط السياحي والتجاري.