وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى مطار بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بوصول الطائرة المحملة بأول دفعة من جرعات لقاح كورونا إلى مطار بغداد الدولي بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء .

ووفق حديث المصدر لوكالة شفق نيوز، فإن الطائرة قادمة من الصين ومحملة بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وهذه الكمية عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي اتفق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد كمية مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إلى البلاد.

إلى جانب هذا اللقاح، تعاقد العراق على شراء 16 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا و1.5 مليون جرعة من لقاح بيونتيك.