الطائرة الفاحصة تبدأ أعمالها بمطار الموصل الدولي تمهيداً لتشغيله

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، بدء مرحلة فحص مطار الموصل الدولي للمنظومات والأجهزة الملاحية، عبر طائرة فاحصة تابعة لشركة متخصصة.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة الفاحصة من طراز (سزنة كاربان) هبطت صباح اليوم على أرض مطار الموصل، وبدأت عمليات الفحص للمنظومات الملاحية بالتنسيق مع الشركة المعنية".

وبحسب المحافظ، ستتكرر عملية الإقلاع والهبوط بشكل يومي لمدة خمسة ايام لحين إكمال الفحص والمعايرة والمصادقة على الأجهزة، وهي إجراءات مماثلة لما جرى في مطارات بغداد والبصرة سابقاً.

وسبق لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن افتتح مطار الموصل الدولي، بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله بجهود وزارة النقل والحكومة المحلية.

ومن المؤمل أن تتم إحالة تشغيل المطار إلى شركة عالمية متخصصة وفق عقد رسمي، بهدف إعادة تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى الموصل بحلول نهاية العام الحالي، ليعود المطار واجهة اقتصادية وخدمية مهمة لنينوى.