"الطالب المسلح".. شرطة ذي قار توجه رسالة لاولياء الامور

شفق نيوز/ أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على طالب المدرسة الذي اطلق النار على مبنى مدرسة بناحية اور اثر مشاجرة مع مدرس، داعية اولياء الامور باخذ دورهم الحقيقي ازاء "الحالات الشاذة".

وقال اعلام شرطة ذي قار، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،

"تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية على اهمية توفير الحماية للمدارس والكوادر التدريسية، وباشراف مدير قسم شرطة القضاء، تمكن مركز شرطة السديناوية من القاء القبض على المتهم ( ع . ع . ك ) البالغ من العمر 18 عاما طالب مدرسة يسكن محلة البقاع بمدينة الناصرية، وذلك لاطلاقه النار على مدرسة صفي الدين على اثر مشاجرة مع احد المدرسين كونه احد طلاب الصف الرابع الاعدادي في المدرسة ذاتها".

وأوضح البيان، أن "كافة الإجراءات اتخذت بحقه وجرى احالة الاوراق التحقيقية للمحكمة المختصة لاكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكدت شرطة ذي قار "مساندتها للكوادر التربوية والتدريسية والوقوف بجانبهم لتحقيق رسالتهم التربوية والتعليمية"، داعية "اولياء امر الطلبة باخذ دورهم الحقيقي تجاه ابنائهم للحد من تكرار هذا التصرف غير المسؤول والذي يعد حالة شاذة في محافظتنا".

وشددت على أن "هذا الاعتداء يضع مرتكبه امام سلطة القانون والامتثال للمحاكم المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ادارة ناحية اور شرقي محافظة ذي قار، إحالة طالب بالصف الرابع الإعدادي إلى العدالة بعد هجومه بالرصاص على مدرسة ومحاصرة إدارتها.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تم تسليم المعتدي على اعدادية صفي الدين للبنين من قبل اهله ليتم تقديمه الى العدالة ويكون عبرة للعابثين".

وأضافت، "نأمل من ابنائنا الطلبة الابتعاد عن مثل هذه الافعال المسيئة للأخلاق الدخيلة على مجتمعنا".

واليومء، أفاد شهود عيان، بأن طالباً في احدى المدارس، شرقي مدينة الناصرية، هاجم مدرسته بالرصاص الحي، وقام بمحاصرة إدارة المدرسة وموظفين تابعين لمكتب مفوضية الانتخابات.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن "طالباً في الصف الرابع الاعدادي بمدرسة صفي الدين للبنين بناحية أور، شرقي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، شن هجوما عنيفاً بالرصاص الحي محاصراً ادارتها وموظفين تابعين لمكتب مفوضية انتخابات ذي قار داخل المدرسة، على خلفية تشكيل مجلس تحقيقي بحقه ونقله إلى مدرسة أخرى".

وأضاف الشهود أن "الهجوم تم ببندقية من نوع كلاشينكوف، ولم تحدث أضرار بشرية، فيما تضرر الجدار الخارجي للمدرسة فقط من دون أي تدخل أمني لمنع الطالب من إطلاق الرصاص باتجاه مدرسته".

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال يومين، إذ شن طالب في المرحلة المتوسطة وشقيقه، في ذي قار، يوم أمس الاثنين، هجوماً مسلحاً على مدرسته وأحد المدرسين شمالي المحافظة، "امتعاضاً" على مطالبة المدرس للطالب بإحضار وليّ أمره بسبب عدم تحضيره واجباته.