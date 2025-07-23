نجمة السادس الإعدادي.. سارة البابلية تعيد تعريف حدود النجاح (فيديو)

شفق نيوز- بابل

في مدينة القاسم الهادئة، الواقعة وسط محافظة بابل، تعيش سارة أحمد فرحان، احدى الطالبة التي قلبت موازين الأرقام في العراق، بعد أن سجلت معدلًا بلغ 100.57% في امتحانات السادس الإعدادي للعام الدراسي 2024 – 2025، لتكون من الطلبة الأوائل على مستوى البلاد.

في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، تحدثت سارة، التي لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، بنبرة واثقة وابتسامة هادئة، عن رحلة امتدت لعام كامل من الدراسة المكثفة، قائلة: "كنت أدرس يوميًا من 8 إلى 10 ساعات. لم يكن هناك طريق مختصر، فقط التزام واستمرار".

لكن نجاح سارة لم يكن مجرد انعكاس لساعات الدراسة، بل نتيجة منظومة متكاملة من العوامل. فبالنسبة لها، المدرسة الثانوية الأهلية التي تنتمي إليها كانت أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية. "كانوا يتابعونني خطوة بخطوة"، تقول، مشيرة إلى دور الكادر التدريسي والدعم الإداري في تحفيزها.

ثم هناك الأسرة. تصفها سارة بأنها "الركن الثابت"، موضحة أن دعم والديها، ماديًا ومعنويًا، كان المحرك الصامت الذي أبقاها واقفة في وجه التعب والضغط النفسي.

وحين سُئلت عن رسالتها لطلبة المراحل المنتهية، كان جوابها بسيطًا لكنه حاسم: "ابدأوا من الآن، لا تنتظروا اللحظة المناسبة. النجاح ليس مفاجأة، بل قرار يُتخذ كل يوم".