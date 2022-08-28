الطالبات يهيمنّ على صدارة أوائل العراق وأمر ملفت بالفرع الأحيائي

شفق نيوز/ أعلن وزارة التربية، يوم الأحد، أسماء الطلبة الأوائل على العراق في الفروع الإحيائي والتطبيقي والادبي.

وقال وزير التربية علي حميد الدليمي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الطالبة كوثر ماجد ارخيص هاشم من تربية الكرخ الثانية حصدت المركز الأول في الفرع الأدبي".

واضاف ان "الطالبة شهد احمد عبدالله من ميسان وفاطمة هادي هاشم من تربية بابل تقاسمتا المركز الأول في الفرع العلمي / التطبيقي".

وتابع الدليمي ان "172 طالباً وطالبة حصلوا على نفس المعدل في الفرع العلمي / الاحيائي ليتشاركوا المركز الاول".