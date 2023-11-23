الطاقة الكهربائية.. طرق للحفاظ عليها والتوعية بديمومتها (فيديو)

شفق نيوز/ تُعد المحافظة على الطاقة الكهربائية مسؤولية مشتركة وتضامنية بين الجهات الحكومية المعنية والمواطنين، وفيما يعد توفير هذه الطاقة من مسؤولية وزارة الكهرباء، فإن جانبا من الحفاظ عليها وديمومتها يقع على عاتق المواطن أيضا عبر المساهمة في حل مشكلة انقطاعها بطرق توعوية والإبلاغ عن التجاوزات التي ترتكب بهذه الثروة الوطنية.

وتورد وزارة الكهرباء خمسة تجاوزات خطيرة على شبكة الكهرباء وهي: ربط توصيل الكهرباء بشكل مباشر من خط تجهيز الكهرباء الوطنية عبر مصدر غير مخصص للمنزل، وتثبيت اسلاك المولد الخارجي قريبا من اسلاك الكهرباء الوطنية ما يؤدي إلى حصول تماس كهربائي، و تزويد كهرباء المنزل بدون توصيل للعداد الكهربائي، وربط معظم الاحمال على "فيز" واحد، العبث بصندوق المحولة الكهربائية.