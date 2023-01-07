الضباب يوقف الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، صباح اليوم السبت، بشكل مؤقت بسبب حالة الطقس والضباب.

وقال إعلام مطار بغداد الدولي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن إدارة المطار توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م ، مؤكدة سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومناطق جنوبي العراق، منذ فجر اليوم الأحد، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية ، وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية.