الضباب يعاود ارباك حركة الملاحة الجوية ويعطل مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، فجر السبت، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 150 متراً جراء موجات الضباب التي غطّت أجواء العاصمة.

وقال مصدر ملاحي لوكالة شفق نيوز إن تعليق الرحلات يشمل الإقلاع والهبوط بشكل مؤقت، لحين تحسن ظروف الطقس وارتفاع مدى الرؤية إلى المستويات الآمنة.

وتشهد المطارات العراقية خلال الأيام الأخيرة اضطرابات متكررة بفعل الضباب، إذ عرقلت موجاته الرحلات أكثر من مرة في بغداد والبصرة، ما تسبب بتأجيلات وإرباك في جداول السفر.