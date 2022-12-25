الضباب يعانق بغداد ويحجب الرؤية (صور)

شفق نيوز / شهدت العاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية إلى أقل من 500 متر، وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد الضباب في شوارع بغداد، وانعدام الرؤية لأصحاب المركبات، في وقت كان قد حذر راصدون جويون عراقيون، من موجة ضباب كثيفة تشهدها العاصمة وعدد من محافظات البلاد، بدءاً من صباح غد الاثنين.

وطالب راصدون عدة، في تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سائقي المركبات وأصحاب خطوط نقل الطلبة والموظفين، بـ"عدم استخدام السرعة الشديدة في السير والانتباه الشديد أثناء القيادة".

ويأتي ذلك التحذير، بالتزامن مع ترجيحات الأنواء الجوية، تشكل تيارات ضباب كثيفة جداً في بغداد في ومحافظات الوسط والجنوب، قد تستمر حتى ظهر يوم غد.

وموجة الضباب هذه، قد تطال محافظات الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، وسط، والديوانية، فضلاً عن مناطق أخرى، تزداد حدتها خلال ساعات الصباح الباكر، وتؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق، وقد تصل لأقل من 500 متر.