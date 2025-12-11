الضباب يشلّ الحركة بمناطق عراقية ومطار بغداد يواصل وقف الرحلات الجوية (صور)

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

شهدت معظم المحافظات العراقية ضباباً كثيفاً، صباح اليوم الخميس، أدى إلى شللّ تام لحركة السيارات في عدد منها كما تراجع مدى الرؤية إلى أمتار معدودة في أخرى، في حين ما زالت الرحلات الجوية متوقفة في مطار بغداد الدولي.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى أن كثافة الضباب تسببت بتوقف حركة السيارات داخل بعض المدن وخارجها مما اضطر المتنقلين على الطرق الخارجية إلى التوقف جانباً خشية من حوادث السير.

وبحسب المراسلين فإن مدى الرؤية متباين بين محافظة وأخرى، وكذلك الحال بالنسبة لداخل المدن وخارجها، ففي ديالى تقلص مدى الرؤية لأدنى المستويات على الطرق الخارجية.

وكذلك الحال في العاصمة بغداد وخصوصاً على أطرافها حيث انخفضت الرؤية إلى أمتار معدودة، ما دفع مستخدمي الطرق الخارجية إلى ركن سياراتهم لحين تحسن الأجواء، وآخرون اضطروا إلى السير بسرعة منخفضة جداً للوصول إلى وجهاتهم.

وبالنسبة للملاحة الجوية، أكد مصدر ملاحي لوكالة شفق نيوز، أن توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي ما زال مستمراً بسبب الضباب وانخفاض مدى الرؤية إلى 400 متر تقريباً.

وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بشكل كامل نتيجة انخفاض مدى الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية في الأجواء المحيطة بالمطار.

وأفاد مصدر ملاحي لوكالة شفق نيوز، بأن جميع رحلات الإقلاع والهبوط معلقة في المطار لحين تحسن الأجواء وعودة مدى الرؤية إلى الحدود المسموح بها تشغيلياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

من جانبه قال مدير الاعلام في وزارة النقل ميثم الصافي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن المطار سيتم اعادة افتتاحه أمام الرحلات بعد تحسن الأجواء.