الضاري يحذّر من "خطورة" الوضع في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

حذّر ‏الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، يوم الأربعاء، مما وصفه بـ"خطورة" ما يحدث في مطار بغداد الدولي على خلفية اضطرار طائرة قادمة من إسطنبول العودة إلى وجهتها فجر اليوم.

وقال الضاري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مطار بغداد الدولي لم يعد يواجه أزمة عابرة، بل يجسد خللاً إدارياً مزمناً تغذيه المحسوبية والفساد، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي وهشاشة البنية التحتية، وما حدث ليلة أمس، بانطفاء إضاءة المدرج قبل دقائق من هبوط الطائرات واضطرارها إلى العودة، يؤكد خطورة الوضع".

وأضاف، أن "ذلك ليس عطلاً عرضياً، بل إهمالاً يهدد سلامة المسافرين وسمعة البلاد، ما يستوجب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة حازمة للمقصرين، خصوصاً بعد تشخيص الخلل قبل أشهر".

وكان مصدر أمني، أفاد فجر الأربعاء، بأن خللاً في إنارة مدرج مطار بغداد الدولي أجبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من إسطنبول على العودة إلى وجهتها بعد تعذر هبوطها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة بقيت تحلّق في الأجواء إثر انطفاء الإنارة على المدرج، ما حال دون إتمام عملية الهبوط وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضاف، أن تأخر المعالجة دفع الطائرة إلى العودة مجدداً إلى إسطنبول، مشيراً إلى أنه تم تبليغ الرحلات القادمة بإلغاء الهبوط والإقلاع من دون إغلاق المطار أو الأجواء.