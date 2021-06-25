الصين تمول بناء 3 مدارس نموذجية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الجمعة، تمويل الصين لمشروع بناء 3 مدارس نموذجية في قضاء آمرلي شرقي المحافظة.

وقال قائممقام آمرلي عادل شكور الآمرلي، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث مدارس سيتم بناؤها في مركز القضاء بقرض من جمهورية الصين لدعم المشاريع التربوية في امرلي"، مبيناً أن "المدارس تتضمن 18 و34 صفا، فضلا عن استكمال جميع الإجراءات بتخصيص الأراضي اللازمة للبدء بالمشروع قريبا".

وعد الآمرلي، مشروع المدارس الصينية "خطوة مهمة للحد من أزمة الأبنية المدرسية ومعالجة اكتظاظ المدارس بالطلبة، وغياب مشاريع الأبنية المدرسية في آمرلي منذ سنوات طويلة".

وأشار إلى "حاجة القضاء لبناء عشرات المدارس لفك اختناقات الصفوف الدراسية في 33 قرية تابعة لقضاء آمرلي".

وتعاني معظم المحافظات العراقية من نقص الابنية المدرسية وتقادمها بسبب سوء التخطيط التربوي ومشاكل الفساد التي اجهضت جميع المشاريع التربوية الى جانب المحاصصات الحزبية في مؤسسات ووزارات الدولة العراقية.

وتقع مدينة امرلي شرقي صلاح الدين وتم استحداثها من ناحية الى قضاء بحلول كانون الثاني 2017 ويسكنها خليط من العرب والتركمان ويبلغ عدد سكانها نحو 45 الف نسمة.