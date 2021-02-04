الصين تتبرع بـ50 الف جرعة من لقاح كورونا للعراق

شفق نيوز/ قررت الحكومة الصينية التبرع بـ 50000 جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 للعراق وفقا لما اعلنته سفارتها في العاصمة بغداد اليوم الخميس.

وقالت السفارة في بيانها اليوم، انه "في الوقت الحالي ، يحافظ الجانب الصيني مع الجانب العراقي على التواصل الوثيق بشأن نقل اللقاحات وتسليمها".

واضاف البيان "في عام 2020 ، لمواجهة تحدي الجائحة كوفيد-19 ، ساعد الشعبان الصيني والعراقي بعضهما البعض ، وبذلا قصارى الجهود للتغلب على الصعوبات معاً ، ومارسا مفهوم مجتمع تتوفر فيه الصحة للجميع بإجراءات عملية".

ومن المقرر ان يبدأ العراق برنامجه للتطعيم للوقاية من فيروس كورونا في شهر آذار/مارس المقبل، بحسب المسؤولين الصحيين.