الصويرة تتصدر العراق بإنتاج أكثر من 100 ألف طن من التمور من مليون نخلة

شفق نيوز - واسط

واصل قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط، تصدره مناطق ومدن العراق في إنتاج التمور، وقد حقق معدل إنتاج تجاوز 100 ألف طن من هذه المادة الغذائية خلال الموسم الحالي.

ووفقا لوزارة الزراعة، فإن القضاء، حقق نسباً إنتاجية "متميزة" تجاوزت 100 ألف طن من مختلف الأصناف، وبمساحة مزروعة تبلغ 24 ألف دونم تضم أكثر من مليون نخلة مثمرة تنتج أكثر من 52 صنفاً من التمور ذات جودة عالية ومذاق مميز.

وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، كان العراق يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ العام 1980.

وبهذا الصدد قال بهجت خميس مدير القسم الزراعي في قضاء الصويرة، إن "هذا النجاح المتحقق في إنتاج التمور ، ثمرة الدعم المباشر الذي تقدمه وزارة الزراعة من خلال دائرة وقاية المزروعات، وذلك عبر تجهيز المزارعين بالمبيدات ذات المناشئ العالمية، وتنفيذ حملات ميدانية منتظمة لمكافحة الآفات الزراعية ، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء ، التي تعد من أبرز الآفات التي تواجه قطاع النخيل في العراق".

وأضاف أن جهود الوزارة تتواصل ضمن استراتيجيتها في النهوض بقطاع النخيل وتنمية إنتاج التمور، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج وتحسين جودته وزيادة منافسته في الأسواق المحلية والعالمية".

وتشهد الأسواق المحلية في العراق منذ أسابيع قلائل، وفرة كبيرة في التمور المحلية، مع بداية موسم نضوجه.

ومن أفضل أنواع التمور المنتجة في العراق "البرحي و الخستاوي والخضراوي والأشرس والجمالي والحلاوي والساير والمكتوم".

وحلّ العراق في المرتبة الرابعة عالمياً بإنتاج التمور خلال العام 2023، وفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وقالت فاو، إن إنتاج التمور تتم في مساحة تزيد عن 1.09 مليون متر مكعب في العالم، ويتم إنتاج أكثر من 8.5 ملايين طن من هذا المنتج الزراعي سنويًا، موضحة أن الأكثر استهلاكاً لهذا المنتج يكون في رمضان إذ يُعتبر جزءاً أساسياً من التقاليد الإسلامية، كونه يُعد مفيداً لصحة الجسم لتعويض الخسائر الغذائية خلال فترة الصيام.

وبينت المنظمة، أن نسب زراعة التمور توزعت بنحو 58.8٪ في قارة آسيا و 43.4٪ منها في إفريقيا، في غضون ذلك تستحوذ الدول العربية على 77٪ من الإنتاج العالمي من التمور أي 6.6 ملايين طن من هذا المنتج سنويًا.

وبحسب الاحصائية، فقد أنتج العراق في العام 2023 ما معدله 735 ألف طن من التمور من 17 مليون نخلة، حيث يحتل المركز الرابع في إنتاج التمور على مستوى العالم.

وأوضحت، أن العراق احتل أيضاً المرتبة الرابعة للعام 2022 بـ 715.2 الف طن، فيما احتلت أشجار النخيل في العراق، المرتبة الأولى عالميا بـ 22 مليون نخلة .

وأضافت، أن متوسط صادرات التمور العراقية العام الماضي بلغ 600 ألف طن معظمها تصدر إلى تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات والصين وبنغلاديش وبعض الأسواق الأوروبية والأمريكية.