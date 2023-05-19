الصواعق الرعدية تدمر أكثر من 110 دوانم للقمح في العراق

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم الجمعة، حصيلة الحرائق التي سببتها "الصواعق الرعدية" التي ضربت المحافظة أمس.

وقال رئيس الاتحاد، رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحرائق الناجمة عن صواعق رعدية ضربت بساتين في أطراف قضاء بعقوبة وحدود ناحية العبارة، تسببت بتدمير نحو 40 دونماً وإلحاق خسائر مادية جسيمة".

وأضاف التميمي، أن "خطة وزارة الداخلية والنفير العام للدفاع المدني أسهم بإخماد الحرائق ومنع تمددها، خصوصاً أن مفارز الإطفاء كانت منتشرة في جميع الوحدات الإدارية تحسباً لأي طارئ".

وفي ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) أكد رئيس مجلس العظيم السابق محمد إبراهيم العبيدي، أن "الصواعق الرعدية ليلة امس تسببت باحتراق أكثر من 70 دونماً من القمح، على بعد (7 كم شمال الناحية)، وبلغت خسائرها أكثر من 80 طناً".

وأوضح العبيدي، خلال حديثه للوكالة، أن "فزعة" الأهالي والأمطار منعت كارثة اقتصادية كبيرة بحق المزارعين".

وتسببت الصواعق الرعدية الناجمة عن سوء الطقس في ديالى، أمس الجمعة، باحتراق بساتين ومنازل وحقول للقمح، إلى جانب تدمير الكثير من شبكات التيار الكهربائي.