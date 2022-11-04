"الصندوق المحكم" يعيد فتح طرق في سامراء مغلقة منذ 17 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات سامراء في صلاح الدين، يوم الجمعة، إعادة فتح طرق مغلقة في المدينة منذ 2005 بسبب التهديدات الإرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم سرايا السلام، مرتضى البهادلي، لوكالة شفق نيوز"، إن "مديرية الهندسة العسكرية الآلية التابعة لقاطع عمليات سامراء، باشرت بحملة واسعة بفتح عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في البو أسود مركز مدينة سامراء"، مشيراً إلى "إعادة فتح 5 طرق مع استمرار الحملة".

وأضاف البهادلي، أن "الهدف من حملة رفع الحواجز الكونكريتية وإعادة فتح الطرق المغلقة، هو تسهيل حركة المواطنين وانعاش الواقع الاقتصادي ومتطلبات المصالح الحياتية للمواطنين لما تمثله سامراء من معلم ديني تاريخي شامخ، وقبلة متميزة للسياحة الدينية".

ولفت إلى أن "خطة (الصندوق المحكم) التي تشمل طوقاً أمنياً بأحدث الكاميرات حول سامراء والذي نفذته سرايا السلام، أنهى التهديدات الإرهابية"، مشدداً على ضرورة "إنهاء حالة الإغلاق الأمني والحواجز الكونكريتية التي أثرت سلباً على الواجهة العمرانية والمدنية لسامراء، رغم أنها ضرورة أمنية لا بد منها".

يشار إلى أن غالبية الأحياء السكنية والطرق الفرعية في سامراء مغلقة أمنياً منذ عام 2005، بسبب تهديدات وهجمات تنظيمات القاعدة والجماعات المسلحة وخلاياها النائمة، أعيد افتتاح قسم منها خلال السنوات الأخيرة.